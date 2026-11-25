“Il Friuli Venezia Giulia e le sue Autonomie locali sono considerati un’eccellenza: una reputazione che dipende dal grande lavoro fatto in questi anni con l’Anci, ma che risale in prima battuta alla tragedia del terremoto di 50 anni fa e alla ricostruzione che fu il primo modello, purtroppo mai più ripetuto altrove in Italia, di una rinascita dopo una calamità naturale”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nell’incontro dedicato alla ricorrenza del sisma che ha fatto da prologo all’inaugurazione dello stand del Friuli Venezia Giulia all’Assemblea nazionale Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, a Verona. In serata alla cerimonia di apertura è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un’ovazione all’ingresso in sala.

All’evento sul terremoto, accanto a Roberti e al presidente dell’Anci Friuli Venezia Giulia Dorino Favot, è intervenuto anche il sindaco di Gemona Roberto Revelant, che ha portato la testimonianza del Comune friulano tra i più colpiti dal sisma.