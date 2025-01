Inaugurazione Go 2025, attese 20 mila persone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cresce l’attesa per il taglio del nastro di Go 2025 sabato 8 febbraio. Una giornata storica per Nova Gorica e Gorizia evidenziata anche dall’importanza degli ospiti: saranno presenti infatti all’inaugurazione alle 16 in piazza Transalpina la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e quelli di Italia e Slovenia Sergio Mattarella e Natasa Pirc Musar, ma nel corso della giornata si stima l’arrivo di 20 mila persone circa, cifra che dà la dimensione di come il grande evento sarà innanzitutto una festa di popoli uniti dalla capacità di superare ogni confine. Il programma della giornata inaugurale è stato presentato all’X Center di Nova Gorica: 1500 performer sfileranno lungo le vie di Gorizia dalle 10, quando partirà dalla stazione ferroviaria il maxi-corteo alla presenza di bande, gruppi folcloristici e sbandieratori, con scampanio di tutte le campane delle chiese goriziane alle 11.15 e successivo discorso dei due sindaci in piazza Vittoria. La sfilata proseguirà poi verso Nova Gorica concludendosi nella piazza della città. Alle 16 la cerimonia ufficiale di inaugurazione in piazza Transalpina, visibile tramite maxischermo in piazza Vittoria a Gorizia e piazza Bevkov a Nova Gorica. A seguire concerti e festa nelle piazze delle due città, con dj set dalle 20.30 in Transalpina con Daddy G dei Massive Attack. La festa proseguirà poi anche domenica 9 febbraio in piazza Vittoria dalle 9 per tutto il giorno con spettacoli e musica live.