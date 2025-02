Inaugurazione Go 2025, bus navetta dalle Casermette alla Transalpina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Saranno definiti venerdì pomeriggio in un summit alle 15 in Prefettura gli ultimi dettagli organizzativi dell’inaugurazione di Go 2025, al via con una grande festa nella giornata di sabato. Il Prefetto Ester Fedullo coordinerà un tavolo al quale si siederanno anche il Questore Luigi Di Ruscio, i vertici del Gect e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Gorizia e Nova Gorica. Da un punto di vista logistico intanto emergono alcuni dettagli: la sfilata, al via alle 10 lungo il Corso, non bloccherà mai la circolazione viaria lungo la strategica rotonda di piazzale Saba, e le stesse vie interessate dal corteo saranno chiuse per i soli minuti necessari a far transitare i figuranti. La Protezione Civile metterà in campo una sessantina di volontari sul fronte sicurezza, più del doppio di quelli operativi in una delle giornate di Gusti di Frontiera. Turisti e visitatori che dovessero arrivare coi propri mezzi inoltre verranno invitati a convogliare verso l’area delle Casermette, dove potranno lasciare le proprie auto e raggiungere comodamente con un bus navetta i luoghi dei festeggiamenti.

La macchina organizzativa di Go 2025 però dovrà fare i conti con un dettaglio sul quale non potrà fare molto: le previsioni del tempo indicano infatti come probabile l’eventualità che la pioggia sia protagonista per l’intera giornata. Sarebbe davvero un peccato.