Inaugurazione Go 2025: pronto il palco in Transalpina, parcheggi blu gratis

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ tutto pronto in piazza Transalpina per ospitare la cerimonia inaugurale di Go 2025 sabato alle 16. Il palco dove si svolgerà l’evento è stato infatti già allestito nel salotto transfrontaliero della Capitale europea della Cultura: dall’altro lato della piazza ci sarà la struttura in cui siederanno le autorità, tra le quali la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ed i due Capi di Stato Sergio Mattarella e Natasa Pirc Musar. Attesa per i discorsi ufficiali in un luogo così simbolico, in cui oggi ci si unisce ma un tempo diviso dalla cortina di ferro. Intanto, proprio a rappresentare lo scorrere degli eventi e l’abbraccio che contraddistingue due terre una volta separate dalla storia, ad animare il corteo di oltre mille figuranti al via al mattino dal Corso tra Gorizia e Nova Gorica ci sarà anche una Palla di Pistoletto, opera del diametro di un metro in polistirene ricoperta da giornali del territorio, presentata all’istituto d’arte Max Fabiani. Nel corso della sfilata passerà, quasi come una fiaccola olimpica, tra le mani di circa 500 sportivi del territorio tra i quali campioni come la schermitrice Mara Navarria e i cestisti Roberto Premier e Moreno Sfilogoi

E in occasione del via di Go 2025 sabato per l’intera giornata i parcheggi blu a Gorizia saranno eccezionalmente gratuiti.