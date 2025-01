Inaugurazione Go 2025, vertice italo-sloveno in Prefettura

GUARDA IL VIDEO Un incontro preliminare per coinvolgere anche la controparte slovena negli aspetti italiani relativi alla sicurezza riguardo gli eventi in programma l’8 febbraio, data dell’inaugurazione di Go 2025. E’ quello che ha avuto luogo oggi in Prefettura a Gorizia: il prefetto Ester Fedullo ha accolto tra gli altri il sindaco di Nova Gorica Samo Turel e i vertici delle forze di polizia d’oltreconfine, oltre alle autorità locali goriziane e ai responsabili del Gect. “Si è trattato di un tavolo in cui abbiamo coinvolto gli amici sloveni per la prima volta su temi di security riguardanti il giorno dell’inaugurazione della Capitale europea della Cultura – conferma il Prefetto Fedullo – abbiamo valutato gli aspetti relativi anche agli accessi all’area della Transalpina dove avrà luogo la cerimonia di apertura. Quelli relativi all’ordine pubblico saranno poi ulteriormente approfonditi – continua Fedullo – nei prossimi giorni in tavoli con la Questura e in sede di commissione comunale di pubblico spettacolo, con un piano di sicurezza che sarà redatto dagli organizzatori dell’evento”.