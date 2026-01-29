Ince, il 17 marzo l’anniversario dei 30 anni con Tajani

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Ince compie trent’anni con l’obiettivo in questo anniversario di mettere al centro la situazione della Ucraina. Il 17 marzo Trieste ospiterà un evento promosso dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, con Oana Toiu, Ministro degli Affari Esteri della Romania, Paese che quest’anno detiene la Presidenza dell’Ince.

Lo ha annunciato il segretario generale, Franco Dal Mas, a margine dell’incontro con Vadym Boychenko, capo dell’amministrazione militare della città di Mariupol, nel corso del quale si è parlato delle iniziative promosse da Ince per supportare il paese sotto attacco della Russia e poi fatto il punto sul programma di edilizia abitativa per gli sfollati della città.