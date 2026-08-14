Incendi, cancellati fuochi d’artificio a Trasaghis e Majano

Il dramma degli incendi che stanno colpendo la Carnia ha portato all’annullamento dei fuochi d’artificio previsti rispettivamente questa sera a Trasaghis e domani a Majano. A comunicare la decisione è nel primo caso la sindaca Stefania Pisu: “Con grande dispiacere per la situazione emergenziale che sta interessando Amaro – sottolinea la prima cittadina – abbiamo deciso di non dare vita al consueto spettacolo pirotecnico sul Lago dei Tre Comuni”. Stessa posizione presa dall’organizzazione del Festival di Majano per la sera di Ferragosto: “Alla luce della situazione di particolare criticità legata agli incendi che stanno interessando l’area di Amaro, la Carnia e più diffusamente il Friuli Venezia Giulia, la Pro Majano ha deciso di annullare lo spettacolo pirotecnico previsto per domani, sabato 15 agosto – scrive l’associazione -. La decisione è stata presa anche in considerazione delle condizioni di siccità e delle elevate temperature, e vuole rappresentare un segnale di attenzione e solidarietà nei confronti dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, delle amministrazioni comunali e di tutti coloro che in queste ore sono impegnati nel fronteggiare gli incendi e l’emergenza sul territorio”.