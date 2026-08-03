Incendi: domate le fiamme sul carso triestino a Padriciano

Dopo 48 ore di lotta contro il fuoco è stato dichiarato spento l’incendio boschivo che ha colpito 25 ettari di carso triestino tra Padriciano e Gropada. Le fiamme, è facile immaginare l’origine dolosa, sono scoppiate nel primo pomeriggio di sabato e hanno lambito delle abitazioni e la casa di riposo Ieralla che al momento ospita 112 anziani e per la quale era stata anche valutata l’ipotesi dell’evacuazione.

Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica con l’uso dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, hanno operato anche i mezzi dell’esercito e della Protezione civile, oltre ai droni e alle termocamere per spegnere ogni più piccolo focolaio e scongiurare una ripartenza delle fiamme.

I pompieri supportati dai Carabinieri stanno svolgendo le indagini, Antonio Del Gallo, comandante dei vigili del fuoco di Trieste ha sottolineato che «al momento non risultano focolai attivi, ma resta alta l’attenzione».

All’incendio hanno lavorato, oltre ai pompieri e al corpo della Forestale, anche i volontari della Protezione Civile da tutta la regione per un totale di oltre 110 persone.