Incendi in Carnia, finestre chiuse e mascherine in 17 Comuni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Porte e finestre chiuse, attività all’aperto limitate e mascherine FFP2 o FFP3 se necessario uscire. Sono le raccomandazioni sanitarie rivolte ai cittadini di 17 Comuni della Carnia: Tolmezzo, Amaro, Cavazzo, Zuglio, Arta Terme, Artegna, Sutrio, Cercivento, Paluzza, Paularo, Villa Santina, Moggio, Tarcento, Treppo Ligosullo, Venzone, Gemona e Osoppo.

Le indicazioni sono state date questa mattina nel corso del vertice in municipio a Tolmezzo, convocato dopo la notte di grande tensione a Pissebus. Proprio in giornata Arpa ha registrato una situazione della qualità dell’aria complessivamente peggiore rispetto a Ferragosto, con alcuni superamenti della soglia giornaliera del PM10.

Il presidente Massimiliano Fedriga ha ribadito che è giusto adottare “comportamenti di maggiore attenzione”, soprattutto per le categorie più vulnerabili.

“È una condizione di allerta e non di emergenza estrema”, ha aggiunto l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi. L’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier ha invece assicurato la massima priorità alla continuità alimentare delle aziende agricole colpite, dopo la messa in sicurezza del bestiame.

Sul fronte dei danni, il viceministro all’Ambiente Vania Gava ha confermato l’attivazione degli strumenti necessari per accedere allo stato di emergenza nazionale e ai relativi fondi per il ristoro dei danni.