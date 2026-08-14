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Cronaca

Incendi in Friuli, dichiarato lo Stato di emergenza regionale

Tre i fronti più impegnativi: Monte Amariana ad Amaro, Monte Cozzarel a Chiusaforte e Canal di Cuna a Tramonti di Mezzo
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Monte Amariana ad Amaro, Monte Cozzarel a Chiusaforte e Canal di Cuna a Tramonti di Mezzo. Sono questi i tre fronti più critici indicati dalla Protezione civile nel suo ultimo aggiornamento. Una situazione che ha portato la Regione a dichiarare lo stato di emergenza regionale.

A firmare il provvedimento, alle 15 dalla sede della Protezione civile di Palmanova, è stato l’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, alla luce della grave criticità determinata dal continuo ripetersi degli incendi boschivi sul territorio.

Sul Monte Amariana sono operativi due elicotteri regionali, il personale forestale e i volontari di diversi Gruppi comunali. Nel pomeriggio è previsto anche il ritorno del Canadair CAN12, inizialmente dirottato su Chiusaforte a causa del fumo denso. A Chiusaforte, sul Monte Cozzarel, sono impegnati un elicottero regionale, il Canadair e tre velivoli sloveni Air Tractor Fire Boss, attivati grazie al protocollo transfrontaliero con la Slovenia.

A Tramonti di Mezzo, invece, il fumo impedisce al momento l’intervento dei velivoli del Servizio aereo regionale. Restano inoltre sotto monitoraggio diversi altri incendi nel Pordenonese e nell’Udinese.

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