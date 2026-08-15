Incendi, Riccardi: “Pene esemplari per i piromani”

Faccia a faccia a distanza tra l’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Collegato dalla Sala operativa di Palmanova, l’assessore ha fatto il punto sull’emergenza incendi che sta interessando la Carnia.

Tra le notizie positive, l’importante risultato ottenuto ieri ad Amaro, dove il tempestivo lavoro dei soccorritori ha impedito al fronte del fuoco di raggiungere l’azienda Angolo di Paradiso. Le condizioni meteo, tuttavia, non aiutano: per una svolta con precipitazioni consistenti si dovrà attendere almeno fino a giovedì.

Duro il commento di Riccardi sull’eventuale matrice dolosa dei roghi: l’assessore si è detto fiducioso che i responsabili vengano non solo individuati al più presto, ma anche puniti con provvedimenti esemplari.