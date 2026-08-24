Incendi, spento due volte un focolaio a Sistiana

Un incendio boschivo di piccole dimensioni è divampato questa mattina intorno alle sette a Sistiana nei pressi del raccordo autostradale riprendendo vigore alle 17 e anche in questo caso venendo domato in breve tempo. Il pronto intervento del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, nei due diversi episodi, ha impedito all’incendio di propagarsi alle case non troppo distanti. Complesso invece il lavoro di bonifica in quanto l’area interessata era difficile da raggiungere con i mezzi. Il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, ha voluto ringraziare il personale «per il lavoro instancabile e coraggioso».