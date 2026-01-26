Incendio a Cervignano, prima udienza in Tribunale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima udienza in Tribunale a Udine del processo a Rosario Bordonaro, 29 anni originario di Siracusa e residente a Cervignano, accusato di stalking e di aver innescato l’incendio che oltre un anno fa devastò il condominio Ater di via Brumatti, distruggendo una moto e 12 autovetture. L’uomo, difeso dall’avvocato Michele Tibald, è comparso oggi in aula davanti al giudice Roberto Pecile.

Il rogo divampò a Cervignano nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. Secondo le accuse, il 29enne diede fuoco a un motociclo parcheggiato nell’area comune al piano terra, per acredini nei confronti del proprietario, dando origine all’incendio. A incastrarlo le riprese dalla telecamere del Comune e una bomboletta con le sue impronte digitali trovata sul posto. Il legale di Bordonaro aveva contestato in udienza preliminare il riconoscimento attraverso le immagini perché basato su criteri di somiglianza e non scientifici.

Durante l’udienza- nella quale sono stati ammessi prove e liste testi – il Comune di Cervignano e il proprietario del motociclo si sono costituiti parte civile rispettivamente con gli avvocati Helga Parisi e Nicola Caruso. La prossima udienza è stata fissata per il 9 marzo.