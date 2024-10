Incendio a Cisterna, a fuoco residui di gomma

A seguito del principio di incendio che ha interessato questa mattina un’azienda dismessa nella zona industriale di Cisterna di Coseano, è stato attivato il piano d’emergenza. Ciò si è reso necessario perchè i vigili del fuoco hanno riscontrato la possibile presenza di una sostanza, che potrebbe essere inquinante, al di sotto della vasca di cemento armato all’interno della quale c’erano diversi pneumatici triturati che, attraverso la combustione, ha gerato dei fumi visibili inizilamente a parecchia distanza.

Da qui la necessità di far intervenire sul posto, da Trieste, il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per le analisi del caso. Conseguentemente sono stati allertati il prefetto di Udine, l’Arpa e i carabinieri.

Il piano di emergenza, infatti, sempre in attesa di conoscere l’origine della sostanza, prevede che tutta la popolazione, in un raggio di 500 metri dal luogo dell’incendio, venga avvisata di potenziali pericoli per la salute.

Il sindaco di Coseano David Asquini rassicura: "Nessun pericolo imminente".