Incendio a Comeglians, minaccia bosco di Maranzanis

Un incendio ha interessato nel pomeriggio il territorio comunale di Comeglians lungo la strada regionale 465. Le fiamme sono in espansione verso il bosco di Maranzanis. In corso dalle 16.45 le operazioni di spegnimento, coordinate dai Vigili del Fuoco. È stato inoltre attivato l’elicottero regionale H0 della Protezione Civile, che ha raggiunto l’area del rogo: attualmente l’incendio è in fase di bonifica. Sul posto anche volontari della Protezione Civile per l’allestimento di un vascone da 3000 litri: l’elicottero si sta rifornendo da una cascatella sul letto del fiume Degano. Il versante presenta ancora fumo e sono presenti focolai attivi: l’elicottero sta proseguendo con i lanci, 30 quelli effettuati sinora, concentrandosi in particolare sulle aree più calde e sui punti ancora critici.

La zona interessata risulta troppo impervia per consentire un intervento diretto da parte del personale a terra.

Durante le operazioni di sorvolo, l’elicottero ha potuto verificare che le baite situate al di sopra del fronte dell’incendio non risultano in pericolo.