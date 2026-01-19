Incendio a Fusea: bruciato un ettaro di terreno

Un ettaro di area adibita a pascolo è andato in fiamme nel tardo pomeriggio di ieri a Fusea, a nord di Tolmezzo, in località Fornas. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, sono state alcune sterpaglie.

L’incendio è stato domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Tolmezzo e Cercivento, operativi in sinergia con gli uomini del Corpo forestale regionale di Pontebba, Tolmezzo e Moggio Udinese, che stanno ora svolgendo gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o abitazioni.

Per contenere e spegnere le fiamme è stato inoltre impiegato un elicottero della Protezione civile regionale, che ha effettuato diversi lanci d’acqua sull’area interessata, pescando dalla vasca Antincendio Boschivo di Buttea. La vasca, nei giorni successivi ai due vasti incendi che avevano interessato le stesse zone nei primi giorni di gennaio, era stata riempita dai vigili del fuoco di Cercivento grazie all’APS con serbatoio da 8.000 litri in dotazione.