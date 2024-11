Incendio a Gorizia, “divorati” gli ex bagni pubblici

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato ieri sera gli ex bagni pubblici di via Cadorna a Gorizia. Le fiamme, partite dai piani alti della struttura di proprietà comunale, da tempo transennata, sono state domate con fatica dai vigili del fuoco arrivati con 2 squadre, 2 autobotti, un’autoscala, il funzionario di guardia della sede centrale di Gorizia supportate da un’ulteriore squadra giunta dal distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari e un’autoscala del comando di Trieste.

Le operazioni di spegnimento sono terminate alle 5 di questa mattina e ora i pompieri, in attesa di accedere nello stabile per capire le cause scatenanti dell’incendio, hanno avviato le operazioni di bonifica. Al momento non si esclude il dolo.

Giunti sul posto alle 23.50, i vigili del fuoco hanno trovato il palazzo già completamente interessato dal rogo con fiamme alte che uscivano dal tetto. Mentre alcuni operatori eseguivano, per quanto possibile, una ricognizione all’interno dello stabile per verificare che non ci fossero persone intrappolate, gli altri soccorritori hanno cominciato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Non risultano persone coinvolte né tanto meno sono stati rinvenuti all’interno materiali pericolosi per la salute delle persone e l’ambiente. Sul posto, per quanto di competenza, i carabinieri della stazione di Gorizia con il Radiomobile.

Via Cadorna, dove ci sono gli ex bagni pubblici, è la stessa dove un mese fa si era aperta una voragine. Per questo un tratto di strada è ancora chiuso alla viabilità.