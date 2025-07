Incendio a Trieste, 14 intossicati, uno è grave: 2 bambini in camera iperbarica

Quattordici persone intossicate, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni, due bambini sottoposti a trattamento in camera iperbarica, due appartamenti inagibili. Sono le conseguenze dell’incendio scoppiato ieri sera attorno alle 23 in via Galilei a Trieste. Il rogo si è sviluppato in un appartamento al secondo piano di una palazzina e il fumo ha invaso le altre unità abitative. Sul posto i vigili del fuoco con due autoscale e i sanitari con numerose ambulanze. Undici persone che vivono nello stabile sono state portate in ospedali per aver inalato i fumi e altre tre sono giunte autonomamente al pronto soccorso. Tra queste il 70enne che vive nell’appartamento nel quale si è sviluppato l’incendio, che è stato ricoverato in rianimazione. Due bambini sono stati portati al Burlo Garofalo per essere trattati in camera iperbarica. Dopo alcune ore, la situazione è tornata sotto controllo e alcune famiglie sono potute rientrare in casa. Nelle prossime ore i rilievi dei pompieri per stabilire le cause del rogo.