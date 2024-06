Incendio in casa, la vicina dà l’allarme e “salva” l’abitazione

Incendio ieri sera in un’abitazione di Pulfero. E’ in località Stupizza che, a causa di un cortocircuito di un frigorifero, si sono sprigionate delle fiamme che, se non fosse stato per l’intervento dei vigili del fuoco, avrebbero potuto causare conseguenze gravi. Anche per le case vicine.

E’ stata la vicina, dal momento che in quell’abitazione – di proprietà di un uomo di 57 anni – non c’era nessuno, a dare l’allarme. Sul posto le squadre dei pompieri di Udine hanno provveduto ad estinguere il rogo, che fortunatamente non ha causato danni ingenti, e a mettere in sicurezza i locali. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri.