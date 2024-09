Incendio ad Aiello del Friuli, in fiamme un sottoportico

Nel pomeriggio, un incendio ha colpito il tetto di un sottoportico annesso ad un’abitazione ad Aiello del Friuli. L’emergenza è scattata alle 17 e ha visto arrivare sul posto i vigili del fuoco di Cervignano del Friuli e una squadra di Gorizia.

L’intervento rapido dei pompieri ha impedito che le fiamme si propagassero all’intero tetto del sottoportico e ai vicini alberi. Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area e bonificato le parti danneggiate. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per gestire le competenze del caso. Fortunatamente, non si segnalano feriti.