Incendio al campeggio Obelisco, esplodono bombole: un ferito

Una tranquilla giornata di relax poteva concludersi in un primo maggio sciagurato. Tragedia evitata, ieri pomeriggio, all’interno del campeggio Obelisco di Opicina, dove un incendio è scoppiato divampando da una piazzola dove era posteggiato un camper. Le fiamme si sono rapidamente estese, coinvolgendo anche una roulotte e due vetture parcheggiate nelle vicinanze. Ad alimentare il rogo sono state anche le esplosioni delle bombole di GPL posizionate tra il camper e la roulotte. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenute immediatamente due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste supportate da tre autobotti.

I pompieri sono riusciti a contenere le fiamme, evitando che si propagassero alla vicina pineta e ad altri mezzi presenti nel campeggio. Una persona ha riportato lievi ferite ed è stata assistita dal personale sanitario. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e Carabinieri. L’intervento è terminato solamente questa mattina alle 8.