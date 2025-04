Incendio alla Bipan di Bicinicco, fumo visibile a chilometri di distanza

GUARDA IL VIDEO Le fiamme hanno iniziato a propagarsi poco prima di mezzogiorno, e ad alimentarle ci ha pensato il forte vento. Il fuoco si è sviluppato in questo modo alla Bipan, azienda di Bicinicco con 160 dipendenti specializzata nella produzione di pannello grezzo, interessando un deposito a cielo aperto: a bruciare proprio del materiale infiammabile presente nell’area. Per domare l’incendio, alzatosi in poco tempo a causa dell’aria e visibile a chilometri di distanza, sono dovute intervenire diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, tra cui anche un elicottero: presenti sul posto anche alcune squadre di Protezione Civile. Al vaglio dei Carabinieri le cause del rogo: l’ipotesi più accreditata è quella dell’autocombustione.