Incendio alla canna fumaria, intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina, verso le 11, i vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti, con il supporto di un’autobotte e dell’autoscala, a Gradisca d’Isonzo, dove era stato segnalato l’incendio della canna fumaria di una casa monofamiliare. I pompieri hanno spento l’incendio prima che si propagasse al tetto in legno. Estinte le fiamme, i soccorritori hanno controllato accuratamente con la termocamera di tutte le parti dello stabile a contatto con la canna fumaria. Le verifiche hanno confermato l’assenza di focolai nascosti. Il controllo strumentale ha confermato l’assenza di gas prodotti dalla combustione.