Ieri sera, verso 18.30, I Vigili del fuoco di Maniago e Spilimbergo sono intervenuti alla discarica di Maniago, in via Cossana, per un incendio che ha interessato parte dello stoccaggio esterno. Allertata da numerose chiamate che segnalavano una densa colonna di fumo, la sala operativa del comando di Pordenone ha inviato 4 mezzi e 10 vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato e messo in sicurezza l’area del deposito interessata dal rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta.