lunedì 1 Settembre 2025
Cronaca

Incendio alla Fantoni, concluso nel pomeriggio l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il rogo non ha fermato le linee produttive dello stabilimento, che hanno continuato a funzionare sia ieri, sia oggi.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Si è concluso poco dopo le 16 di questo pomeriggio, dopo 37 ore di lavoro ininterrotto, l’intervento dei Vigili del fuoco sul deposito di cippato della Fantoni di Osoppo, scoppiato nella notte tra venerdì e sabato verso le 3. Per fortuna, il rogo non ha fermato le linee produttive dello stabilimento, che hanno continuato a funzionare sia ieri, sia oggi.

Oltre a domare le fiamme, i Vigili del fuoco hanno bonificato il sito rimuovendo tutto il cippato bruciato, anche grazie ai mezzi del movimento terra del Nucleo Regionale GOS del comando di Udine e un’autobotte kilolitrica giunta dal distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari.

I pompieri hanno operato con squadre della sede centrale di Udine e dei distaccamenti di Gemona del Friuli, Lignano, Codroipo, San Daniele del Friuli, Cercivento, Pontebba e Spilimbergo utilizzando anche 3 autoscale e 3 autobotti coordinate sul posto dai funzionari tecnici del comando friulano.

