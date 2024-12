Incendio alla palazzina Ater di Cervignano, gli sfollati accolti in due hotel

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sessantadue sfollati, di cui 34 hanno trovato subito posto in due alberghi individuati dall’amministrazione comunale, 10 nella sede della Croce rossa, le altre da amici e parenti. Tutti, come ha precisato il sindaco Andrea Balducci, hanno trovato subito assistenza e un’adeguata sistemazione.

Dopo il violento rogo che attorno alla mezzanotte di venerdì ha interessato una palazzina Ater, ai civici 35 e 37 di via Brumatti, a Cervignano del Friuli, la macchina organizzativa e dei soccorsi è ancora nel pieno dell’attività. La buona notizia è che tutte le persone rimaste intossicate, e inizialmente visitate negli ospedali di Palmanova, Monfalcone, Trieste e Udine, sono state dimesse. Quella meno confortante è che la struttura e 24 appartamenti sono stati dichiarati inagibili. E, ad oggi, non è chiaro quando gli inquilini potranno tornare nelle proprie abitazioni. Prima dovranno essere accertate le cause del rogo – la prima chiamata di soccorso segnalava una motocicletta in fiamme, poi all’arrivo dei vigili del fuoco erano una decina le macchine avvolte dalle fiamme – dopodiché si dovrà pensare a come intervenire nella palazzina.

“Seppure di fronte ad una maxi emergenza – sottolinea il sindaco Andrea Balducci – la macchina organizzativa e dei soccorsi ha funzionato in maniera esemplare. E questo grazie alla collaborazione tra Croce rossa, Croce verde, vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, Ater e dipendenti comunali. Un plauso va fatto anche agli inquilini che, pur in quella situazione, hanno mostrato compostezza, educazione e collaborazione. Da subito valuteremo l’entità dei danni, dopodiché valuteremo le nuove sistemazioni degli sfollati che, com’è comprensibile, non potranno rimanere a lungo nelle due strutture ricettive”.