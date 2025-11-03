Incendio alla Pittini, chiesta la cassa integrazione per 739 dipendenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Pittini di Osoppo ha chiesto la cassa integrazione ordinaria per 739 dipendenti dopo l’incendio di un trasformatore nello stabilimento friulano, che ha fermato la produzione delle Ferriere Nord. Stando alle richieste dell’azienda, il trattamento di integrazione salariale dovrebbe durare per quasi quattro settimane, partendo da domani per concludersi il 30 novembre.

Lo rendono noto David Bassi della Fiom Cgil di Udine, Fabiano Venuti coordinatore della Cisl Alto Friuli e Giorgio Spelat segretario della Uilm di Udine, ai quali è stata oggi notificata l’informativa dall’azienda, la quale conferma l’avvio della procedura, in via cautelativa per tutti i lavoratori dello stabilimento. “Abbiamo chiesto un incontro urgente all’azienda – spiegano Venuti e Bassi – per capire nei dettagli quali saranno le ricadute economiche sui lavoratori e i tempi di ripristino dell’impianto”.

“Inizialmente – commenta Spelat della Uilm, alla quale afferiscono le rsu della fabbrica – la cassa integrazione riguarderà gli addetti all’acciaieria, dove si è sviluppato l’incendio. Il personale del laminatoio e della metallurgia potranno continuare a lavorare per alcuni giorni, fino all’esaurimento delle scorte a magazzino. Poi dovranno fermarsi anche loro. Speriamo – prosegue – che tutto possa risolversi in 4 settimane, ma non è escluso che la situazione possa prorogarsi per altri 15 giorni” conclude.

L’azienda fa sapere di aver già posto in essere un piano di attività per riattivare gli impianti produttivi nel più breve tempo possibile, così da garantire la continuità occupazionale. “La nostra priorità – dichiara il Gruppo Pittini – resta la tutela delle persone e il rapido ritorno all’operatività dello stabilimento. Stiamo impiegando tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza, il ripristino degli impianti e la salvaguardia dei posti di lavoro”.

L’incendio, partito da un trasformatore ad olio, si è verificato nel pomeriggio di mercoledì scorso. A domare le fiamme sono state diverse squadre dei vigili del fuoco arrivati da ogni parte della regione. Le cause del rogo sono al vaglio della Procura di Udine, che ha chiesto la rimozione del trasformatore per effettuare gli accertamenti del caso.