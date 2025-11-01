  • Aiello del Friuli
Incendio alla Pittini, trasformatore elettrico a disposizione della Procura

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Sarà rimosso dal proprio alloggiamento e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria il trasformatore elettrico dal quale, mercoledì pomeriggio, sono partite le fiamme che hanno innescato un grosso incendio all’azienda siderurgia Pittini di Osoppo. Lo hanno fatto sapere i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, che oggi hanno ultimato le operazioni di spegnimento e bonifica del rogo che, come detto, mercoledì era partito dal trasformatore ad olio dell’azienda.
Tuttavia i pompieri, che tre giorni fa erano intervenuti in forze per arginare le fiamme ed evitare che l’incendio potesse propagarsi agli siti industriali, stanno proseguendo con la messa in sicurezza degli impianti e con le attività di indagine per determinare le cause dell’incendio. Ed è per questo che, al fine di avviare gli accertamenti necessari, la Procura ha chiesto la rimozione dal proprio alloggiamento del trasformatore elettrico. Un atto necessario per determinare la causa scatenante del rogo. I primi accertamenti, esperiti sul posto, non hanno escluso il surriscaldamento dell’olio minerale utilizzato nei processi di lavorazione dell’acciaio.
Nonostante il fumo e l’odore acre percepibile a distanza di chilometri, non è stata riscontrata nell’aria la presenza di particelle inquinanti.

