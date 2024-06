Incendio alla Serrametal di Mortegliano, le fiamme partite dall’impianto fotovoltaico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono ancora da quantificare i danni al capannone della SerraMetal di Mortegliano, interessato questa mattina da un importante incendio. Le fiamme, secondo un primo accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, sono divampate per un malfunzionamento dell’impianto fotovoltaico presente sul tetto. A chiamare aiuto sono stati gli stessi dipendenti, prima di evacuare l’edificio.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre squadre per spegnere le fiamme. Il fumo nero si è alzato in una colonna visibile a chilometri di distanza, tanto da essere notata dall’elicottero Drago, impegnato nelle ricerche di Cristian Molnar sul Natisone.

In pochi minuti i pompieri hanno spento l’incendio, proseguendo poi nelle operazioni di bonifica del materiale andato a fuoco. Le fiamme non hanno causato feriti e hanno provocato danni minimi alla linea produttiva. L’edificio però è stato lesionato, con parte della copertura del tetto e diversi pannelli fotovoltaici andati in fumo.