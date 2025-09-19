Incendio all’autofficina, chiesti 4 anni di reclusione per 50enne di Buja

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quattro anni di reclusione per l’incendio che, due anni fa, distrusse cinque vetture parcheggiate nel piazzale dell’autofficina Pauluzzo e Calligaro, in via Osovana a Buja. Li ha chiesti stamane il sostituto procuratore Elisa Calligaris al termine della requisitoria nel processo in Tribunale a Udine che vede imputato un 50enne del posto per l’incendio e il furto di una bicicletta.

Per il pm, fu proprio il 50enne, spinto dall’astio verso uno dei proprietari dell’azienda, a raggiungere l’officina nella notte tra il 16 e il 17 settembre 2023 in sella a una bicicletta rubata a un vicino di casa e ad appiccare l’incendio versando benzina sotto la vettura. Per fortuna, il rogo, che coinvolse altre 4 automobili parcheggiate, non si propagò al vicino distributore di benzina: un passante chiamò i carabinieri dopo aver notato uno sconosciuto col volto coperto da un passamontagna. Ciò consentì il rapido intervento dei vigili del fuoco.

Una ricostruzione, ha spiegato il magistrato, confermata dalle immagini delle telecamere della zona, dai vestiti sequestrati in casa dell’imputato e dall’intercettazione ambientale di un soliloquio proferito dall’uomo qualche tempo dopo.

Elementi, questi, che per i difensori dell’imputato, gli avvocati Claudio Nadalin e Matteo Della Pietra, non provano la colpevolezza del loro assistito. Nell’arringa hanno sottolineato come le registrazioni non consentano di identificare il 50enne, che i vestini sequestrati non sono compatibili con quelli ripresi dalle telecamere e che la ricostruzione dei movimenti dell’uomo fatta dall’accusa non è verosimile.

A chiedere la condanna del 50enne sono stati anche i legali dei due proprietari dell’officina, gli avvocati Antonio Rigo e Angela Di Marco. La sentenza è attesa per metà ottobre.