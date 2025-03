Incendio all’ex fornace di Flambruzzo, danni per la comunità Gaia Terra

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una lieve intossicazione da fumo. Sono le conseguenze riportate da quattro persone ospiti della comunità eco sostenibile Gaia Terra, a Flambruzzo di Rivignano Teor, dopo un incendio divampato nella notte nella stessa comunità. Le 4 persone sono state evacuate insieme con tutte le altre presenti nella struttura, otto, dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Le operazioni sono iniziate attorno alle 4.30.

Gaia Terra occupa uno stabile e uno spazio dove un tempo c’era una fornace, per stabilirvi un eco villaggio dove vive una piccola comunità che persegue la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Le fiamme hanno interessato il tetto di un fabbricato e numerosi arredi.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco dei distaccamenti di Codroipo e Latisana, sono arrivati anche operatori sanitari del 118 e i carabinieri di Rivignano. I pompieri hanno subito avviato le operazioni di spegnimento e hanno ispezionato tutti i locali, per verificare che non vi fossero persone intrappolate all’interno.

Delle quattro persone coinvolte nell’incendio solo due hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Non hanno fortunatamente riportato conseguenze serie: sono state visitate e dimesse per una lieve intossicazione da fumo. Risultano invece ingenti i danni alla struttura. I materiali utilizzati per questo progetto architettonico che segue il totale rispetto della natura, hanno infatti favorito la combustione.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per stabilire le cause del rogo, che sarebbero accidentali.