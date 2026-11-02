Incendio Ater di Cervignano, Bordonaro condannato a 7 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sette anni di reclusione. E’ la condanna inflitta dal giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine a Rosario Bordonaro, 29 anni, originario di Siracusa, imputato di aver innescato le fiamme nella palazzina Ater in via Brumatti a Cervignano, devastata da un incendio nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024 e di stalking nei confronti di un abitante.

Secondo le accuse, Bordonaro – per acredini nei confronti del proprietario – diede fuoco a un motociclo parcheggiato nell’area comune al piano terra, dando origine all’incendio che distrusse 12 autoveicoli e devastò la palazzina, tutt’ora inagibile. Nelle more del processo, Bordonaro, con lo scopo di intimidire il proprietario della moto, contattò un suo amico, chiedendogli se avesse a disposizione una pistola 9 millimetri. Per questo la misura cautelare agli arresti domiciliari fu aggravata con quella in carcere.

Nel chiedere una pena di 9 anni, il pm Elisa Calligaris ha ripercorso la vicenda, che ha definito una tragedia sfiorata. Furono infatti 64 le persone costrette a lasciare casa, 23 delle quali finirono in ospedale. Che ad appiccare l’incendio fosse stato l’imputato, ha sostenuto il pm, è dimostrato dalle sue impronte trovate su una lattina di diluente usato come accelerante ritrovata sul posto, dalle riprese di 22 telecamere e dalle conversazioni con una terza persona ritrovate sul suo cellulare.

Elementi che, ha sostenuto il difensore di Bordonaro, l’avvocato Michele Tibald, non sono sufficienti per andare oltre il ragionevole dubbio. Non è certo, ha detto, che l’uomo ripreso dalle immagini fosse con certezza il suo assistito. Inoltre, ha continuato, i rancori verso il proprietario della moto, sorti nel 2020, erano da tempo superati e Bordonaro si disfò della lattina tempo prima dell’incendio, gettandola per strada a Cervignano.

Gli avvocati Giorgio Caruso, legale del proprietario del motociclo, ed Helga Parisi, rappresentante del Comune di Cervignano, hanno chiesto rispettivamente risarcimenti per 45mila e 70mila euro.

Il giudice ha condannato Bordonaro a risarcire i danni, da quantificare in sede civile, e revocato la sospensione di una pena inflitta dal Tribunale di Gorizia a Bordonaro per il reato di furto.