Incendio boschivo a Doberdò del Lago

Un incendio boschivo è divampato alcune ore fa a Doberdò del Lago. La Protezione civile di Gorizia è stata attivata con una squadra partita con un mezzo, un P80 antincendio.

L’incendio risulta essersi sviluppato sul fianco di via Trinco, la strada che da Doberdò porta a Jamiano. Operativi sul anche i Vigili del fuoco. Altre squadre di volontari sono già state attivate per una eventuale seconda partenza in caso di necessità, ma le fiamme sono state circoscritte e la situazione è sotto controllo tanto che sono iniziate le operazioni di bonifica

Sono circa 6 gli ettari di terreno coinvolti dalle fiamme. Il fuoco ora però è sotto controllo e sono già iniziate operazioni di bonifica.