Un incendio è divampato oggi pomeriggio in una zona boschiva impervia ad Alesso di Trasaghis. Fortunatamente il passaggio di una perturbazione piovosa ha tenuto a bada le fiamme che, al momento, risultano essere circoscritte. Mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona hanno osservato l’evolversi della situazione, un elicottero della Protezione civile si è alzato in volo per prelevare l’acqua dal sottostante lago e spegnere, quindi, l’incendio.