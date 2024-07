Si allarga l’incendio sul Carso sloveno, potrebbe essere doloso

Un incendio boschivo divampato in Slovenia preoccupa il Fvg. Il rogo è lontano dal confine italiano e sul posto operano già 45 brigate di pompieri, due aerei (air tractori) e un elicottero. Gli aerei prendono acqua nel Golfo di Trieste ed in altre località della regione.

L’incendio si è sviluppato verso le ore 10 di oggi sul versante nord del monte Trstelj e si sta allargando verso ovest. Il sindaco di Nova Gorica, Samo Turel, ha riferito al primo cittadino di Gorizia che “pare che l’origine dell’incendio possa essere dolosa”. Un’informazione, comunque, tutta da accertare. “Sappiamo bene – ha commentato l’omologo italiano Ziberna – quanto la direzione dei venti possa repentinamente mutare, generando difficoltà alle squadre intervenute ma anche portando fumi verso la città”.

Sulla situazione è stata già allertata la Sala operativa regionale per monitorare la situazione e fornire eventuale supporto agli amici sloveni. L’ARPA, inoltre, monitorerà, come richiesto dal sindaco di Gorizia, l’aria nella porzione confinante con la Slovenia, da Merna all’ex ospedale civile di via Vittorio Veneto.