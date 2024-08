Incendio sul Carso: si spengono gli ultimi focolai

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono proseguite anche questa mattina le operazioni di bonifica per mettere in sicurezza l’area coinvolta dagli incendi divampati ieri sul Carso, poco prima di mezzogiorno, in località Moschenizza, a Monfalcone Lisert.

Le attività, partite già domenica pomeriggio, hanno visto diverse squadre dei vigili del fuoco in azione. A loro supporto sono intervenuti anche gli uomini del Corpo Forestale Regionale, della Croce Verde e i volontari Antincendio Boschivo dei comandi di Gorizia e Trieste. Impiegati sul posto anche diversi agenti della Polizia Locale e di Stato, dei Carabinieri e un elicottero.

“Fin dalle prime ore dell’alba, due nostre squadre sono già operative con un’autobotte, a supporto del Corpo Forestale Regionale per garantire il completo spegnimento degli ultimi focolai e il controllo dell’intera area interessata dall’incendio”, ha spiegato Andrea Olivetti, coordinatore della Protezione Civile di Monfalcone.

Riaperta la Statale 14, chiusa ieri al traffico tra Monfalcone e Sistiana.