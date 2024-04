Incendio blocca i residenti di una palazzina: 15 intossicati, una persona grave

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Allarme questa mattina al Villaggio del Sole, a Udine, per un incendio divampato nello scantinato di una palazzina Ater nel quartiere del Villaggio del Sole.

Poco dopo le 8.30, le fiamme hanno iniziato a bruciare molto materiale plastico accatastato nelle cantine e il fumo in breve tempo ha iniziato ad invadere gli altri 5 piani dello stabile che conta 16 alloggi, posto al civico 1, interno B, in via Val Saisera.

Diverse le persone che sono rimaste bloccate negli appartamenti e che a poco a poco sono state raggiunte dai vigili del fuoco, supportate durante tutte le operazioni dagli agenti della Polizia di Stato e dai carabinieri, in un eccezionale lavoro di squadra durato oltre un’ora.

Ancora ignote le cause che hanno innescato il rogo e un successivo scoppio. Non sono mancati i momenti concitati. C’è chi si è messo a urlare e chi voleva buttarsi dal primo piano dell’immobile, come ha raccontato a Telefriuli un idraulico che lavorava proprio nello stabile attiguo, uno dei primi a lanciare l’allarme al Nue 112.

Diverse le ambulanze partite a sirene spiegate verso l’ospedale. Tra i residenti salvati anche una signora di circa 60 anni, portata in salvo assieme a Milan, un gatto di 18 anni affetto dall’asma felina.

L’ incendio ha causato complessivamente l’intossicazione di 15 persone. Quattro sono state portate in ospedale. Una in particolare è stata ricoverata in codice rosso, trovata in stato di incoscienza e con il respiro debole.

Ma non sono mancati anche i momenti di commozione, come quando un condomino è riuscito a riabbracciare la propria compagna, rimasta bloccata al penultimo piano, una delle ultime a essere portata in salvo.