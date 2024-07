Un principio incendio, per il quale non si esclude l’origine dolosa, si è verificato all’una di ieri notte nella cucina del centro di accoglienza per migliori non accompagnati Carpe Diem di Carpeneto di Palazzolo dello Stella.

Le fiamme, fortunatamente, non hanno causato danni ingenti e nessuno tra gli ospiti della struttura è rimasto coinvolto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri di Mortegliano.