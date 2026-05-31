Incendio devasta immobile disabitato a Camporosso

Sono quasi terminate le operazioni dei vigili del fuoco impegnati a domare un imponente incendio divampato ieri sera a Tarvisio, che ha letteralmente distrutto un immobile a Camporosso a pochi metri dal negozio Lussari Sport Tarvisio.

L’allarme è scattato intorno alle 21, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi coinvolgendo due strutture, un’abitazione e una rimessa, entrambe fortunatamente disabitate.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Tarvisio e Tolmezzo, affiancate dai volontari di Pontebba e Cercivento.