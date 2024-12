Incendio di Cervignano, Amirante: “Garantiremo risposta rapida ed efficace”

“La Regione esprime massima vicinanza a tutte le persone coinvolte e ribadisce il proprio impegno nel supportare Ater nella ricerca di soluzioni abitative immediate e nella gestione delle difficoltà create dall’incendio”. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante sta seguendo da vicino l’emergenza legata all’incendio di Cervignano, che ha coinvolto 29 famiglie e 62 persone. “Stiamo già lavorando – precisa – per garantire una risposta rapida ed efficace”.

Amirante si dice sollevata dal fatto che nessuna delle persone coinvolte abbia riportato conseguenze gravi. “Un conforto importante – dice – in un evento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche”.

Quanto alle indagini sulle cause dell’incendio, “la Regione – fa asapere l’assessore – confida nel lavoro rapido e approfondito degli inquirenti, che consentirà di avviare le pratiche assicurative per accelerare il percorso di ripristino. Parallelamente, verranno valutate le modalità più efficaci per assistere i residenti nel breve e medio termine”.

Nelle prossime ore Amirante prevede di effettuare un incontro presso la sede Ater di Udine con il sindaco e i rappresentanti di Ater e confrontarsi sulle possibili soluzioni. L’assessore ringrazia Protezione Civile, Croce Rossa,Croce Verde, Comune e Vigili del fuoco per come hanno lavorato in questa emergenza.