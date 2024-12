Incendio di Cervignano: consegnati i primi 14 alloggi Ater, altri 12 a inizio 2025

A soli cinque giorni dall’incendio che ha reso inagibile una palazzina Ater a Cervignano del Friuli, sono stati consegnati i primi 14 alloggi a parte dei nuclei familiari sgomberati dopo il rogo. Altri due, invece, verranno affidati fra pochi giorni. I rimanenti 12 appartamenti, infine, saranno resi disponibili entro i primi mesi del 2025, completando il supporto abitativo per tutte le famiglie dell’immobile di via Brumatti .

Intervenendo al passaggio di chiavi, l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha elogiato la rapidità dell’intervento dell’Ater di Udine, che ha trovato soluzioni immediate per ridare stabilità alle 62 persone rimaste senza casa. In attesa delle ultime assegnazioni, le famiglie senza sistemazione sono ospitate in due hotel locali a spese del Comune, che ha richiesto il ristoro alla Protezione civile per fronteggiare l’emergenza.