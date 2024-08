Incendio di Moggio sotto controllo, oggi nuovi lanci d’acqua

Sono proseguite anche oggi le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo divampato lunedì a Moggio Udinese, sul monte Cimadors. Dopo un martedì senza segnali di ripresa, ieri il rogo, scaturito da un fulmine, ha ripreso vigore costringendo il personale del Corpo forestale regionale a intervenire nuovamente, con l’attivazione di due elicotteri della Protezione civile regionale. Contenute le fiamme in serata, questa mattina gli operatori forestali delle Stazioni di Moggio Udinese e Resia e il personale del Corpo pompieri volontari di Moggio Udinese hanno operato per garantire il rifornimento idrico del vascone mobile da 6.000 litri e permettere così all’elicottero di effettuare i lanci d’acqua nella zona colpita. L’area, particolarmente scoscesa, non ha consentito alla Squadra intervento in ambienti impervi di intervenire anche da terra, ma l’incendio – la cui superficie stimata è di circa 4 ettari – è attualmente sotto controllo e in fase di bonifica.