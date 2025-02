Incendio doloso a Palmanova, tutto per uno stereo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa era di aver appiccato l’incendio che nel marzo scorso distrusse una Bmw e danneggiò gravemente il garage del nuovo complesso Ater di via Santa Giustina a Palmanova. Tutto per una lite innescata dall’acquisto di un costosissimo impianto stereo. Per quel rogo Marco Copolutti, 64 anni di Pavia di Udine, ha patteggiato 2 anni e 4 mesi di reclusione davanti al gup di Udine Mariarosa Persico. I carabinieri sono risaliti all’identità dell’uomo grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza installate nell’autorimessa. Le fiamme, per fortuna, non causarono feriti o intossicati, ma fecero sgretolare il soffitto dell’autorimessa e collassare i tubi di scarico del complesso residenziale. Stando alle indagini, alla base del gesto ci fu un dissidio tra il 64enne e il proprietario dell’automobile, entrambi appassionati di hifi, nato dalla compravendita di un impianto stereo di fascia alta, del valore di qualche decina di migliaia di euro. La discussione riguardava proprio il prezzo dello stereo ceduto da Copolutti all’altro audiofilo. Per quel disaccordo, il 64enne indossò una tuta e un casco da motociclista, entrò nel garage e cosparse di liquido infiammabile la vettura dall’altro audiofilo. Infine, diede fuoco all’accelerante e se ne andò. Non poteva sapere, però, che il rivale aveva installato una telecamera. L’occhio elettronico lo riprese con la visiera del casco alzata. Successivamente gli inquirenti rinvennero nelle disponibilità di Copolutti una tuta identica a quella ripresa e trovarono sulle sue mani tracce compatibili con un ritorno di fiamma catturato proprio dalla telecamera. Il 64enne è stato sottoposto anche al divieto di avvicinamento al proprietario dell’auto e al divieto di dimora a Palmanova.