Incendio edificio ex ospedale militare: nessuna persona nella struttura

Ci è voluta tutta la notte ai Vigili del Fuoco di Trieste per riuscire a spegnere l’incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un edificio abbandonato dell’ex ospedale militare, una struttura a ridosso di Via Fabio Severo. Due squadre della sede centrale, supportate dall’autobotte e l’autoscala con il funzionario di guardia e il Comandante hanno lavorato tutta la notte. Le operazioni di spegnimento dell’incendio e la successiva messa in sicurezza dell’edificio sono terminate attorno alle 12,30 di oggi. La bonifica e l’accurato sopralluogo effettuati successivamente hanno permesso di accertare che all’interno dell’edificio non c’erano persone presenti. La Polizia di Stato sta indagando sulle cause dell’incendio che potrebbe avere origine dolosa.