Incendio nella notte nel centro di Pradamano

Un incendio è divampato nella notte nel centro di Pradamano, all’interno di uno stabile disabitato da anni di tre piani. L’allarme è scattato poco prima delle due.

All’arrivo dei Vigili del fuoco di Udine e Codroipo le fiamme uscivano alte dalle finestre dell’ultimo piano, avanzando verso il tetto in legno minacciando anche la copertura dell’edificio adiacente. Una volta constatato che nella palazzina non erano presenti persone, i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento e, a scopo precauzionale, hanno fatto uscire la signora residente nello stabile vicino. Il lavoro per contenere le fiamme è stato lungo e ha evitato che le lingue di fuoco si propagassero agli edifici confinanti.

Successivamente sono iniziate le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza della palazzina e del tetto, andato completamente distrutto. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. L’immobile è stato posto sotto sequestro