Incendio Fiver, non esclusa l’ipotesi dolosa

L’incendio che sabato pomeriggio ha distrutto il magazzino del mobilificio Fiver, ad Azzano Decimo, non ha avuto conseguenze dal punto di vista ambientale. La conferma è arrivata direttamente dell’Arpa, che ieri ha effettuato ulteriori verifiche e misure nella zona del rogo e sulle aree di potenziale ricaduta al suolo dei fumi.

Le rilevazioni non hanno evidenziato criticità e anche le acque di spegnimento dell’incendio sono state gestite in modo da non avere impatti ambientali. “Tutti i parametri di qualità dell’aria nel Pordenonese sono entro la norma”, ha evidenziato Arpa.

Le fiamme, intanto, sono state completamente domate dai vigili del fuoco che hanno comunque mantenuto sul posto un presidio con un’autobotte. Questo per evitare che dal sito interessato dall’incendio possano svilupparsi improvvisi nuovi roghi.

Tutte da chiarire ancora le cause dell’incendio che ha distrutto il magazzino dell’azienda, una superficie commerciale di 10mila metri quadrati all’interno del quale c’erano numerosi mobili pronti per essere venduti online. Nei prossimi giorni i pompieri effettueranno un sopralluogo per acquisire ulteriori elementi ai fini dell’indagine. La velocità di propagazione delle fiamme, che in tempo molto breve hanno raggiunto il tetto del magazzino, non fanno al momento escludere il dolo.