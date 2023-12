Incendio Fiver: ordinanza per la rimozione dell’amianto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A seguito dell’incendio presso l’edificio della ditta Mobili Fiver srl, sito in via Comugne di Sopra n.2 ad Azzano Decimo è stata emessa un’ordinanza sindacale che prevede di presentare il piano di lavoro di rimozione amianto, di effettuare monitoraggio ambientale dell’aria secondo le normative vigenti e di mettere in sicurezza i muri perimetrali prospicenti la via pubblica e proprietà privata.

“Come da indicazioni di ASFO e a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici nella giornata odierna – afferma il Sindaco, Massimo Piccini – abbiamo emesso l’ordinanza che impone come da norme vigenti lo smaltimento dell’amianto presente. Il transito della strada è già regolamentato dalla Polizia locale per consentire l’accesso in sicurezza ai residenti nella zona.”