Incendio alla Gobbo, magazzino sotto sequestro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il magazzino dell’azienda di surgelati Gobbo di Azzano Decimo è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. Un atto dovuto, quello della Procura pordenonese, per permettere oggi ai vigili del fuoco dell’ufficio di polizia giudiziaria di compiere un sopralluogo all’interno del sito andato completamente distrutto a causa del violento incendio che ieri mattina ha divorato una superficie di 2mila e 500 metri quadrati e, al contempo, per raccogliere elementi utili ai fini dell’attività investigativa.

Sull’origine del rogo, tuttavia, pare non esserci molti dubbi: se in un primo momento pareva che le fiamme fossero partite dai pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto del magazzino, i primissimi accertamenti hanno fatto propendere per un cortocircuito di una cella frigo.

I danni sono in corso di quantificazione. Una primissima stima parla di oltre un milione di euro.

In via Albera ad Azzano Decimo, dove dal 1970 esiste l’azienda Gobbo, i vigili del fuoco stanno continuando a lavorare. Dal momento che l’immobile interessato dall’incendio è collassato, sono ancora in corso le opere di smassamento.

Dal punto di vista ambientale non risulanto esserci particolari criticità anche se, come ha rilevato Arpa, esiste al momento una maggiore concentrazione di polveri nella zona centrale di Azzano. I valori scendono invece negli altri punti di potenziale impatto.

L’idea dell’azienda, che conta una quindicina di dipendenti, sarebbe quella di ripartire quanto prima. Ma è chiaro che i tempi non saranno brevi. C’è poi tutta la partita dei clienti, in particolar modo quella legata alla ristorazione nelle località balneari friulane e venete. Un altro grattacapo per la famiglia Gobbo, nel bel mezzo di una stagione che, dal punto di vista economico, stava promettendo bene.