Incendio in carcere, 19enne ucciso dal fumo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stata un’insufficienza respiratoria acuta, provocata dalla prolungata inalazione dei fumi di combustione, a causare la morte del detenuto diciannovenne, di nazionalità egiziana, deceduto lunedì scorso dopo aver dato fuoco al proprio materasso nella cella del carcere di Pordenone dove si trovava rinchiuso.

Questo è l’esito dell’esame autoptico eseguito oggi pomeriggio dal medico legale Antonello Cirnelli su disposizione della Procura. Le risultanze peritali hanno evidenziato un quadro chiaro: la trachea e i polmoni del giovane erano ostruiti dalla fuliggine, a testimonianza di una prolungata esposizione al fumo sprigionatosi nell’ambiente prima dei soccorsi.

All’accertamento autoptico hanno preso parte i carabinieri, l’avvocato difensore Esmeralda Di Risio e la consulente di parte, Valentina Zamai, nominata a tutela dei cinque agenti di polizia penitenziaria, attualmente iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di cooperazione in omicidio colposo omissivo.

Conclusa l’autopsia, la Procura si appresta a rilasciare il nullaosta per la sepoltura, permettendo così il rimpatrio della salma in Egitto per le esequie. L’attenzione degli inquirenti si sposta ora sull’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza interna dell’istituto di pena: l’esame dei fotogrammi sarà determinante per stabilire con esattezza le tempistiche dei soccorsi e l’eventuale sussistenza di responsabilità operative.