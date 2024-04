Incendio in chiesa, danni ingenti

La chiesa di Pozzo di San Giorgio della Richinvelda resta inagibile. Dopo l’incendio accidentale, che nella notte tra martedì e mercoledì si è propagato nell’edificio sacro partendo da un piccolo magazzino adiacente, questa mattina c’è stato un primo sopralluogo da parte della Curia della Diocesi di Pordenone e Concordia.

“Ci è stato detto di non toccare nulla – spiega il parroco Iosif Lucaci – fino a quando non saranno concluse le perizie da parte dell’assicurazione. I danni, lo confermo, sono ingenti. Per quanto riguarda le funzioni religiose, messe e ricorrenze varie saranno momentaneamente celebrate nella chiesa di Aurava”.

Il fumo ha invaso l’intera navata. Ieri mattina è stata una parrocchiana, incaricata di aprire le porte della chiesa, ad accorgersi dell’incendio. Gli arredi sacri sono stati danneggiati, compreso quello che è ritenuto il pezzo artisticamente più prezioso: l’altare marmoreo del Cinquecento che raffigura la Madonna col Bambino e i Santi Urbano e Sabina.

Un colpo al cuore per la comunità di Pozzo e per quanti, in quella chiesa, hanno sempre visto un prezioso punto d’incontro. GUARDA IL VIDEO